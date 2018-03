Smart Factory ist heute schon Realität. Das wollte ASM Assembly Systems während der Productronica 2017 unter Beweis stellen: Dass sich die Smart Factory Strategie des Unternehmens real umsetzen lässt, bestätigten "Smart Factory Champions", Vertreter des SMT Smart Network. Von ASM ins Leben gerufen, präsentierte sich das Industrienetzwerk als Zusammenschluss von visionären Elektronikfertigern, die gemeinsam mit ASM und Partnern Smart-Factory-Konzepte erfolgreich in die Tat umgesetzt haben. Auch erläuterten die ASM-Partner die mit smarten Workflows erreichten Effizienzgewinne und gaben praktische Tipps zum Vorgehen in Optimierungsprojekten.

Videos an über den Messestand verteilten Monitoren vermittelten Messebesuchern zudem einen Eindruck von der Arbeit und den Best-Practices an den SMT-Linien. Parallel zur Messe trafen sich die Mitgliedsunternehmen zum Erfahrungsaustausch und zur Planung neuer Optimierungsprojekte. "Den Weg zur Smart SMT Factory muss jede Elektronikfertigung individuell gestalten, aber alle können von den Erfahrungen und Best Practices in anderen Unternehmen profitieren", erläutert Alexander Hagenfeldt. Der Projektleiter SMT Smart Factory von ASM Assembly Systems, betont, dass das Netzwerk offen ist: "Mitglied werden kann jedes Unternehmen, das ernsthaft an smarten Prozessen arbeitet und Erfahrungen aus Optimierungsprojekten teilen will." Das Feedback der Messebesucher auf die prozessorientierten Führungen von Unternehmen aus dem Netzwerk war extrem positiv, berichtet Hagenfeldt: "Anwender konnten ihre Lösungen und Prozesse zeigen, Implementierungsmöglichkeiten erläutern und detailliert über Nutzen und Erfahrungen berichten."

Zu den "Netzwerkern" der ersten Stunde gehören Elektronikfertiger wie Aros (Schweden), BYD (China), CIG (China), MRI (USA), Rena (Niederlande), Topscomm (China), Vega (Deutschland), Velankani (Indien) oder die ASM-Fertigungen in Deutschland und Huizhou (China). Die organisatorische Infrastruktur für das Netzwerk stellt ASM mit seinen weltweiten SMT Centers of Competence und den dort arbeitenden Teams von Prozessexperten. "Mit dem SMT Smart Network gehen wir organisatorisch gestützt auf ASM neue, innovative Wege, die zu ganz klaren Verbesserungen unserer KPIs führen", betont Jochem Winkelman, General Manager von Rena. Er führt weiter aus: "Das Netzwerk ist offen für jeden, der seine Elektronikfertigung smarter machen, seine Erfahrungen teilen und damit in einen offenen Benchmark gehen will." Die einzigen Voraussetzungen die dazu nötig seien, sei der Wille, Prozesse nachhaltig und intelligent zu optimieren und die Bereitschaft, diese Projekterfahrungen mit den anderen Mitgliedern zu teilen. "Schon nach den ersten Monaten und Treffen wird ganz deutlich: Von dem kollegialen Erfahrungsaustausch in diesem Kompetenznetzwerk profitieren alle. Ich bin sicher, durch dieses Netzwerk wird jeder von uns wird seine Ziele schneller und sicherer erreichen", berichtet ...

