Die Preisprognose lag laut einer der beteiligten Banken zuletzt bei 27,50 bis 28,50 Euro. In diesem Bereich würden alle angebotenen Aktien Abnehmer finden. Im Handel per Erscheinen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) gerieten die Healthineers-Papiere am Mittwoch unter Druck. Sie fielen auf 31,50 Euro. Das waren fast 4 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...