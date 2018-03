Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Delivery Hero von 45,69 auf 44,57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Bob Liao widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zu Essenslieferdiensten den Folgen der Gewinnwarnung von Just Eat auf den Sektor. Die Anleger sorgten sich nun stärker um den Konkurrenzdruck unter den Bestellplattformen und die Profitabilität der Lieferdienste. Der Konkurrenzdruck sei vor allem in den Märkten von Just Eat stark, Delivery Hero habe es in den Schwellenländern besser. Eine Fusion mit Takeaway.com ist aus Sicht von Liao wahrscheinlicher geworden./ag/gl Datum der Analyse: 13.03.2018

