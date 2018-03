Die britische Investmentbank Barclays hat Nordex auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Das Geschäft mit der Windenergie dürfte sich in Zukunft wieder zyklischer entwickeln, was für die Unternehmen negativ sei, schrieb Analyst David Vos in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem sollten die Preise schwankungsanfällig und unter Druck bleiben. Für steigende Margen in den kommenden zwei Jahren müssten sich die Preise derweil sehr positiv entwickeln. Vos bleibt daher bei seiner vorsichtigen Einschätzung der Branche./gl/edh Datum der Analyse: 14.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0066 2018-03-14/14:09

ISIN: DE000A0D6554