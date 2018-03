Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 37,00 auf 34,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Papiere des auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienkonzerns wiesen augenblicklich einen historisch hohen Abschlag zum Nettovermögenswert auf, schrieb Analyst Thomas Effler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings fehle es kurzfristig an Kurstreibern. Die hohe Dividendenrendite sei indes eine Kursstütze./ag/gl Datum der Analyse: 14.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0007480204