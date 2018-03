Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für RWE anlässlich der Vereinbarung mit Eon über einen Tausch von Vermögenswerten von 19,50 auf 20,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Insgesamt erkenne er den strategischen Sinn hinter der Vereinbarung, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings würde das bisherige "Stabilisierungselement", die RWE-Ökostromtochter Innogy, durch die Beteiligung an Eon nicht vollständig kompensiert./edh/gl Datum der Analyse: 14.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ISIN: DE0007037129