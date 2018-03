Die Investmentbank Equinet hat Symrise nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller habe im Schlussquartal 2017 die hohen Erwartungen klar verfehlt, schrieb Analyst Knud Hinkel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Sparte Scent & Care mit Duftstoffen für die Parfüm- und Kosmetikindustrie. Der Ausblick auf 2018 ähnele dem auf das vergangene Jahr, und auch an den mittelfristigen Zielen habe sich nichts geändert. Übermäßige Kursverluste der Aktie könnten derweil für eine Kaufgelegenheit sorgen./gl/ag Datum der Analyse: 14.03.2018

ISIN: DE000SYM9999