Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers aus eigener Kraft im Schlussquartal 2017 habe die Konsensschätzungen ebenso verfehlt wie das operative Ergebnis (Ebitda) und der Gewinn je Aktie (EPS), schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick sei wie gewohnt vorsichtig, insbesondere wegen der anziehenden Rohstoffpreise. Damit dürfte Symrise zwar besser fertig werden als der Schweizer Konkurrent Givaudan, aber nicht so gut wie International Flavors & Fragrance (IFF) aus den USA./gl/ag Datum der Analyse: 14.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0082 2018-03-14/14:16

ISIN: DE000SYM9999