Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für SGL Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Während der Hersteller von Kohlenstoff-Produkten im abgelaufenen Jahr besser als von ihm und vom Markt prognostiziert abgeschnitten habe, entspreche der Ausblick auf das Jahr 2018 weitgehend den Erwartungen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Er verwies zudem auf die neuen Mittelfristziele und sieht in den am 8. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal den nächsten möglichen Kurstreiber./ck/gl Datum der Analyse: 14.03.2018

