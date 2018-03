Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sind jetzt auch die 15 Mitglieder ihres Kabinetts im Bundestag vereidigt worden. Deutschland hat damit 171 Tage nach der Bundestagswahl eine neue Regierung von CDU, CSU und SPD. Merkel war am Morgen vom Bundestag mit 364 Stimmen erneut zur Kanzlerin gewählt worden. Sie übertraf die für die so genannte Kanzlermehrheit nötige Stimmenzahl von 355, erhielt aber 35 Stimmen weniger, als die große Koalition Abgeordnete hat. Noch am Nachmittag ist eine erste Kabinettssitzung geplant.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2018 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.