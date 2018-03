Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Sanochemia 0.83% SEInvest (SEINVEST): Nach den Sanochemia Empfehlungen in den Börsenmagazinen Der Aktionär und Börse Online gab es noch ein "Kaufen" mit höherem Kursziel von den Sphene Capital Analysten. Inzwischen hat das Unternehmen positive Quartalszahlen veröffentlicht und nahm danach an der BSN-Roadshow und am ECR (European Congress of Radiology) in Wien teil. Ich habe bereits davor +69,3% Teilgewinn mitgenommen. Eine kleine Position behalte ich im Wikifolio SEInvest...

Den vollständigen Artikel lesen ...