Wien - Der britische Lebensversicherer Prudential spaltet sein Europa-Geschäft inklusive dem traditionsreichen Fondsanbieter M&G ab, so die Experten von "FONDS professionell".Dieser Bereich solle als eigenständige Gesellschaft an die Börse gebracht werden. Dies habe der Finanzkonzern bei der Vorstellung der Jahresbilanz in London mitgeteilt. Das Haupthaus wolle sich dagegen auf das Geschäft in Asien, Amerika und Afrika konzentrieren.

