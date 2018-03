Liebe Leser,

der amerikanische Chiphersteller Nvidia arbeitet fleißig an der Weiterentwicklung des autonomen Fahrens. Zu Beginn des letzten Monats wurde bekannt, dass das Unternehmen bereits mit Volkswagen zusammenarbeitet, um das autonome Fahren zukunftsfähig zu machen. Doch der Weg ist noch weit, denn es sind circa 11 Milliarden Testmeilen nötig, um beim autonomen Fahren das Level an Genauigkeit zu erreichen, welches ein Mensch hat. Alle Unternehmen, die sich in Kalifornien mit dem Thema ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...