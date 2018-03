Liebe Leser,

E.ON hat am Mittwochmorgen die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentiert. Bis auf den Umsatz konnte man die Analysten überzeugen. Für den Umsatz erwarteten diese im Mittel 38,35 Mrd. Euro und damit einen leichten Anstieg um 0,47 %, es wurde allerdings ein leichtes Minus von 1 % auf 37,96 Mrd. Euro verzeichnet. Beim bereinigten EBITDA lag das Ergebnis mit 4,96 Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen und so gut wie auf der Höhe des Vorjahres. Hingegen erwarteten Analysten für ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...