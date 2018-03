Bremen (ots) - Das Debüt der Sketch-Comedy "Kroymann" erhält einen Grimme-Preis 2018 in der Kategorie Unterhaltung.



"Ihr satirisches Potential brachte sie [Maren Kroymann] bereits von 1993 bis 1997 mit "Nachtschwester Kroymann" zur Entfaltung. Mit "Kroymann" knüpft sie an dieses Format an und bringt es mit Charme, Witz und Ironie zur Vollendung. Überraschend ist vor allem die anarchische Härte, mit der hier im Öffentlich-Rechtlichen die üblichen Stereotype aufs Korn genommen werden", urteilt die Jury und sagt weiter: "Timing, Ton und Themen sitzen. Konzessionen ans Publikum werden keine gemacht, Erwartungen gerne gebrochen. [...] Hochaktuelle Fragen - von der MeToo-Debatte bis zur AfD - werden hier in kleine Kammerspiele gegossen, die bei aller Freude an der spitzen Pointe eindeutige Antworten nicht schuldig bleiben. Bei "Kroymann" wird Haltung zu Unterhaltung. Eine Fortsetzung erscheint der Grimme-Jury dringend geboten."



Die Entscheidung, die das Grimme-Institut heute (14.3.) bekannt gab, sorgte bei den Macherinnen und Machern für Begeisterung.



"Freude ist gar kein Ausdruck - ich kann's noch gar nicht glauben! Und bin wirklich beglückt. Die Nominierung war schon grandios. Aber jetzt kriegen wir sogar den Preis - für eine feministische Sketchcomedy mit einer 68-jährigen Lesbe! Geht doch", sagte die Schauspielerin, Sängerin und Satirikerin Maren Kroymann, die dem Format gleich ihren Namen lieh.



Auch Radio Bremen-Programmdirektor Jan Weyrauch ist begeistert: "Wir sind glücklich und stolz. Mit einem Format wie "Kroymann" an den Start zu gehen, kann man wahlweise mutig oder verrückt nennen. Radio Bremen kann mit beidem leben. Der Zuspruch des Publikums und der Presse ist grandios und der Grimme-Preis die Krönung."



btf-Geschäftsführer Philipp Käßbohrer: "Wir freuen uns sehr, dass 'Kroymann' die Jury trotz der starken Konkurrenz überzeugen konnte. Die Sendung ist für uns - nicht zuletzt wegen Maren selbst - ein echtes Herzensprojekt. Schön, dass man dies beim Schauen wohl spürt."



Verliehen wird der Preis am 13. April 2018 in Marl.



In der Auftaktfolge von "Kroymann" wirft Maren Kroymann zusammen mit Annette Frier, Burghart Klaußner, Cordula Stratmann, Arved Birnbaum und anderen einen satirischen Blick auf Frau und Mann, auf Alt und Jung, auf Politik und Gesellschaft - und es wird bitterböse: Schnell und erbarmungslos nimmt "Kroymann" alles auseinander, was politisch korrekt wirkt.



"Kroymann" (Folge 1) ist eine Produktion der btf GmbH (Produzent Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann) im Auftrag von Radio Bremen (Redaktion Annette Strelow) für Das Erste. Das Erste sendete "Kroymann" am 9. März 2017. Die Sendung gewann 2017 bereits den Juliane Bartel Medienpreis. "Kroymann" (Folge 1) in der ARD Mediathek: http://ots.de/f2hR4J



"Kroymann" - weitere Folgen



Die zweite Folge der Sketch-Comedy zeigte Das Erste am 11. Januar 2018, die dritte Folge am 8. März 2018. Maren Kroymann bleibt sich treu und nimmt in bester Manier Politik, Gesellschaft und die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern ins Visier, aber auch das Alltägliche und Zwischenmenschliche. Als kongeniale Partnerin hilft erneut Annette Frier, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren.



Die zweite und dritte Folge "Kroymann" sind Produktionen der btf GmbH im Auftrag von Radio Bremen, SWR, NDR und rbb für Das Erste 2018.



Hintergrundinformationen zum 54. Grimme-Preis 2018 gibt es im Internet unter www.grimme-preis.de



