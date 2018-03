Nach einem Jahr mit nur verhaltenem Wachstum sollte 2018 die Nickelproduktion wieder deutlich an Fahrt gewinnen. So äußerten sich die Analysten von BMI Research in ihrem kürzlich veröffentlichten Report. Die Experten erwarten, dass die Nickelförderung zwischen 2018 und 2027 um jährlich 3,5% wachsen dürfte; leicht geringer als zwischen 2008 und 2017. Indonesien überholt die Philippinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...