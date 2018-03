Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Der ATX-Eilausschuss hat gestern auf Basis des bisherigen Erfolgs des Übernahmeangebots von Vonovia einen neuen Streubesitzfaktor für die Buwog definiert. Dieser liegt bei nur noch 0,3 und gilt ab März-Verfall. Und was heisst das? Nun, ein paar Effekte gibt es schon ... Für die Buwog selbst: Der alte Streubesitzfaktor lag bei 1,0, der neue bei 0,3. Dh, dass das neue ATX-Gewicht der Buwog ab Montag nur noch 30% des aktuellen Gewichts sein wird. Da kann es in der Schlussauktion am Freitag zu sehr hohen Umsätzen kommen, auch wenn Buwog preistechnisch eine Sondersituation ist und vielleicht auch schon etliche verbliebene Stücke über Termin gesettlet sind. Die Buwog hat aktuell 5,9...

