Mehr Aufgaben für die EU trotz Brexit-Loch im Haushalt. Deshalb wollen die Europaparlamentarier die nationalen Regierungen zur Kasse bitten.

Im Streit um die Finanzausstattung der EU nach dem Brexit hat das Europaparlament von den Mitgliedstaaten deutlich höhere Zahlungen verlangt. Im nächsten Sieben-Jahres-Haushalt sollte die Obergrenze der Ausgaben bei 1,3 Prozent der Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer liegen, heißt es in einem Standpunktpapier, das die Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg verabschiedeten.

Das entspräche einer Steigerung von 30 Prozent; derzeit liegt diese Obergrenze bei einem Prozent des Bruttonationaleinkommens. Der aktuelle EU-Haushaltplan läuft Ende 2020 aus. In der Zeit danach muss die EU ohne das Geld des wichtigen Zahlers Großbritannien auskommen. Das Vereinigte Königreich will die Union im kommenden Jahr verlassen. Das Brexit-Loch im Haushalt wird bis auf 14 Milliarden Euro beziffert.

Gleichzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...