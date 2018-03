Düsseldorf - bet-at-home.com plant erneut Dividende i.H.v. 7,50 EUR pro Aktie auszuschütten - Aktiennews Vorstand und Aufsichtsrat der bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5, WKN: A0DNAY, Ticker-Symbol: ACX) werden der ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2018 erneut eine Dividende von insgesamt 7,50 EUR vorschlagen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...