Der Online-Sportwettenanbieter bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 7,50 Euro je Aktie ausbezahlen. Die Gesamtausschüttung wird sich aus einer ordentlichen Dividende in der Höhe von 3,00 Euro (Vorjahr: 2,50 Euro) sowie einer außerordentlichen Dividende in Höhe von 4,50 Euro (Vorjahr: 5,00 Euro) zusammensetzen. Im letzten Jahr lag die Gesamtdividende ebenfalls ...

