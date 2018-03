Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) behält die schwache Inflationsentwicklung im Euroraum nach Aussage seines französischen EZB-Ratsmitglieds Francois Villeroy de Galhau im Auge. Bei der Konferenz The ECB and it's Watchers in Frankfurt sagte Villeroy de Galhau: "Wir beobachten das etwas schwache Inflationstempo - ich glaube weiterhin an die Validität der Phillips-Kurve - und wir beobachten die globalen Risiken von der US-Handelspolitik bis zum Wechselkurs genau."

Der Gouverneur der Banque de France sagte, derzeit näherten sich die Positionen des EZB-Rats und die Markterwartungen einander an. "Derzeit gibt es da keine großen Diskussionen, aber diese Annäherung schließt nicht aus, dass wir wachsam bleiben", sagte Villeroy de Galhau.

March 14, 2018

