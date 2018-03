Zürich (ots/PRNewswire) -



Idiag profiliert sich seit Jahren mit medizinal-technischen Produkten, deren Einsatz neuartige, wirkungsvolle Diagnose-, Therapie- und Trainingsmöglichkeiten eröffnen. Ab 1. März zeigt sich Idiag mit einer geschärften Markenidentität und einem neuen Marktauftritt, um die Weiterentwicklung ihres Kernproduktes Idiag M360 vorzustellen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653828/Idiag_M360.jpg )



Gleichzeitig mit dem Neuauftritt von Idiag wird die weiterentwickelte Rückendiagnose-Applikation Idiag M360 zur strahlenfreien Untersuchung der Wirbelsäule lanciert. Sie bietet eine phantastisch einfache Anwendung mit der direkten 3D-Visualisierung des Rückgrates und der Darstellung ihres Zustandes im "Idiag Spine Check" und im "Idiag Spine Score"



Die weiterentwickelte Software vergleicht die individuell registrierten Daten über Geometrie, Stabilität und Mobilität der Patienten zu einem Datenpool von beschwerdefreien Probanden. Das Expertensystem unterstützt den Therapeuten in der Auslegung der Therapie und des Trainings Der neu eingeführte automatisierte "Idiag Spine Score" beschleunigt die Auswertung und macht sie für den Patienten greifbarer. Die Analyse kann laufend wiederholt werden, um den Behandlungserfolg für Patienten und Therapeuten transparent und fassbar zu machen.



Anlässlich der Markteinführung des Idiag M360 erklärt Idiag CEO Kurt Glaus: "Die neue Softwareplattform unterstützt den Therapeuten im Alltag noch besser, den Patienten ihre Behandlungsfortschritte klar und transparent aufzuzeigen. Das motiviert die Patienten, ihre Therapie zu intensivieren und den Behandlungserfolg zu optimieren".



Idiag hat zum Zweck, die Gesundheit, Lebensqualität und Leistungsfähigkeit der Menschen wirkungsvoll und langfristig zu verbessern. Das in Fehraltorf domizilierte Schweizer Unternehmen arbeitet dazu mit der ETH Zürich und anderen führenden Hochschulen zusammen.



Idiag wird unterstützt von der Abfahrtsolympiasiegerin Dominique Gisin, eine frühe Anwenderin der Idiag Produkte für das Atemmuskeltraining. Der Neuauftritt wurde mit der international renommierten Branding Agentur Martin et Karczinski realisiert.



OTS: Idiag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129913 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129913.rss2



Pressekontakt: Kurt Glaus, CEO info@idiag.ch +41-44-908-58-58