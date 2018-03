Von Patricia Kowsmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Kommission will die Banken dazu bringen, mehr Kapital für faule Kredite (NPL - non-performing loan) zur Seite zu legen. Während der Finanzkrise hat sich die Zahl der Forderungsausfälle in Europa stark erhöht, weil Haushalte und Unternehmen ihre Darlehen nicht zurückzahlen konnten, die sie in den Boomjahren aufgenommen hatten.

Zwar gehen die ausstehenden Forderungsausfälle dank der konjunkturellen Erholung in Europa zurück, doch Banken, die weiter darum kämpfen, Gewinne zu schreiben, können die Abschreibungen aus den notleidenden Krediten nur schwer verdauen. Am Mittwoch teilte die Europäische Kommission mit, in der EU gebe es notleidende Kredite im Volumen von 910 Milliarden Euro. Dies drücke auf das Wachstum, weil die Geldhäuser wegen des toxischen Erbes weniger neue Kredite ausreichen können.

Berg an Altlasten wird nicht angefasst

Nach dem Plan der Kommission müssen die Institute künftig neue unbesicherte Problemdarlehen binnen zwei Jahren abschreiben. Neue Kredite, für die Sicherheiten gestellt wurden und die notleidend geworden sind, sollen innerhalb von acht Jahren abgeschrieben werden. Die Brüsseler Behörde definiert einen Kredit als notleidend, wenn der Darlehensnehmer seit mehr als 90 Tagen keine Zahlung geleistet hat oder die Rückzahlung in naher Zukunft unwahrscheinlich ist. Die drückenden Altlasten packt Brüssel hingegen nicht an.

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde erklärte auf der Grundlage von Schätzungen, die die jüngsten hohen Forderungsausfälle auf einen Zeithorizont von 20 Jahren hochrechnet, dass bei der durchschnittlichen europäischen Bank die Eigenkapitalquote (Tier 1 Ratio) deswegen um 205 Basispunkte (2,05 Prozentpunkte) geschmälert wird. "Wenn Europa und seine Wirtschaft wieder an Stärke gewinnt, dann muss Europa die Dynamik nutzen und den Abbau notleidender Kredite beschleunigen", sagte Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission.

Die Association for Financial Markets in Europe, die weltweit Banken vertritt, kritisierte diesen Schritt mit den Worten: "Die angemessene Höhe der Risikovorsorge für NPLs sollte von Bank zu Bank in Absprache mit den Aufsichtsbehörden festgelegt werden."

Griechenland, Italien und Portugal als Sorgenkinder

Die Pläne der EU müssen noch von den Staaten und den Gesetzgebern gebilligt werden. Insbesondere in den Ländern, wo es einen großen Bestand an notleidenden Krediten gibt, könnten die Vorschläge auf Widerstand stoßen. In Griechenland machen die faulen Kredite fast 47 Prozent der gesamten Darlehen aus. In Italien und Portugal sind es 12,1 Prozent bzw. 14,6 Prozent. Die Europäische Zentralbank, die die größten Kreditgeber des Euroraums beaufsichtigt, wird voraussichtlich in Kürze auch neue Regeln für neue und alte notleidende Kredite festlegen.

Im Gegensatz zur Kommission, die allen Banken Regeln auferlegen kann, darf die EZB dies nur von Fall zu Fall. Die Vorschläge von Dombrovskis umfassen auch eine Stärkung der Sekundärmarkte, wo Finanzinstitute ihre Problemdarlehen verkaufen können. Zudem ist vorgesehen, dass es eine Regelung gibt, dass Banken die Sicherheiten, die einem Darlehen zugrunde liegen, ohne Gerichtsverfahren einziehen können. In manchen Ländern kann dies nämlich einige Jahre dauern, bis die Bank auf die Sicherheiten zugreifen kann. Ein Beispiel dafür sind Immobilien in Italien.

March 14, 2018

