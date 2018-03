Bei der Apple-Aktie wird es jetzt aus charttechnischer Sicht brenzlig. Denn aus einem sicher geglaubten neuen Rekordhoch wurde gestern ein Intraday-Turnaround. Und der kann leicht eine Trading-Chance nach sich ziehen - aber auf der Short-Seite. Sie sehen im Chart, dass Apple (ISIN: US0378331005) am Montag den Ausbruch über die bisherigen Hochs vom Januar und Februar geschafft hatte. Wirklich signifikant war das zwar noch nicht. Aber es kamen ja am Dienstag Anschlusskäufe. Das hätte also passen können - wenn diese Anschlusskäufe nicht auf einmal abverkauft worden wären.

Apple fiel auf den Level der vorherigen Hochs zurück. Und das war nicht nur ein Intraday-Turnaround, ...

