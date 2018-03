Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kaum einen Schritt ohne Handy: Im Rahmen einer Umfrage* des Online-Reisebüros Opodo haben sich deutsche Reisende zu ihren Nutzungsgewohnheiten rund um das Smartphone geäußert. Das Ergebnis: Das Handy ist nicht wegzudenken und auch im Urlaub ständiger Begleiter. Rund ein Drittel der Befragten (32%) nutzt es im Urlaub genau so oft, ganze 16% sogar öfter als zu Hause. Dabei sind jedoch nicht die Youngsters, sondern die 35- bis 44-Jährigen überraschenderweise Spitzenreiter: Fast jeder Fünfte (19%) hat sein Smartphone auf Reisen öfter in der Hand als im heimischen Alltag. Bei den jüngeren Nutzern (18-24 Jahre) sind es nur knapp 11%.



Ferien-Features: Lange Batterielaufzeit, Selfie-Kamera und Wasserdichte



Die wichtigste Eigenschaft eines mobilen Begleiters ist auf Reisen vor allem eine lange Akkulaufzeit; dies ist für 70% der Befragten entscheidend. Damit die Urlaubs-Selfies vor dem Eiffelturm, dem Taj Mahal oder auf der Chinesischen Mauer auch wirklich gelingen, folgt eine gute Kamera auf Platz zwei der unverzichtbaren Handy-Eigenschaften (45%) - Frauen (50%) legen darauf übrigens größeren Wert als Männer (40%). Vor allem die Abenteurer unter den befragten Deutschen schätzen außerdem wasserdichte Smartphones; 36% ist es wichtig, dass das Handy auch einen Erlebnisurlaub heil übersteht.



Klassische Kamera trotzdem im Koffer



Von der klassischen Kamera wollen sich viele Smartphone-Nutzer dennoch nicht völlig verabschieden: 61% packen neben dem Handy auch eine Kamera mit ins Reisegepäck. Die Nutzung beider Geräte hält sich dabei in etwa die Waage. So schießen 46% ihre Fotos fast nur mit der Kamera, ebenfalls 46% nutzen vorwiegend ihr Handy dafür. Diese Gewohnheiten reichen über alle Altersklassen hinweg: 66% der über 55-Jährigen haben eine Kamera mit dabei, bei den 25- bis 34-Jährigen sind es beispielsweise immerhin 62%.



*Die Umfrage wurde von One Poll durchgeführt. Befragt wurden 2.000 Flugreisende aus Deutschland.



OTS: Opodo Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101081.rss2



Pressekontakt: Burson-Marsteller GmbH Marion ten Haaf / Leonie Bueb Kleyerstraße 19 60326 Frankfurt am Main Tel.: 069 - 23809 27 Mail: edreamsodigeo@bm.com