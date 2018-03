Die Fluggesellschaft Air France-KLM baut ihr Flugangebot für den Sommer mithilfe ihrer Billigtochter Transavia kräftig aus. Konzernweit wachse die Kapazität im Sommerflugplan im Vergleich zu 2017 um 4,1 Prozent, teilte das französisch-niederländische Unternehmen am Mittwoch in Paris mit. Air France-KLM wolle sich einen Anteil in dem stark umkämpften Markt sichern, sagte Konzernchef Jean-Marc Janaillac.

Dazu stockt die Billigmarke Transavia ihr Flugangebot sogar um 10,6 Prozent auf. Auf der Langstrecke plant Air France-KLM ein Plus von 3,9 Prozent, auf der Kurz- und Mittelstrecke soll das Wachstum mit 1,4 Prozent deutlich schwächer ausfallen.

Im Vergleich zur Lufthansa wirken die Pläne von Air France-KLM fast bescheiden. Europas größte Fluggesellschaft hat sich Teile der pleite gegangenen Fluggesellschaft Air Berlin einverleibt und will ihr Flugangebot in diesem Jahr nach Angaben vom Januar um insgesamt 12 Prozent ausweiten. Auch bei der Lufthansa entfällt der Großteil des Wachstums auf die Billigmarke Eurowings./stw/bgf/tos

ISIN GB00B128C026 DE0008232125 FR0000031122

AXC0228 2018-03-14/15:38