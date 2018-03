Dow Jones - Es droht ein kurzfristiges Verkaufssignal

Bastian Galuschka,

der Dow Jones Industrial Average Index hat das am Montag anvisierte Mindestziel bei 25.430 Punkten auf der Oberseite abgearbeitet, fiel in der Folge aber wieder zurück. Vor allen Dingen der dynamische Abverkauf am Dienstag hat das Chartbild wieder etwas verschlechtert. Noch hält aber eine wichtige Kreuzunterstützung im Chart..

Bei rund 25.000 Punkten treffen sich der Aufwärtstrend seit dem Märztief und eine Horizontale zu einem Unterstützungskreuz. Von diesem prallte der Index zur Eröffnung auch nach oben ab. Solange der Dow Jones Industrial Average aber nicht die Marke von 25.175 Punkten überwindet, bleibt es nur eine Erholung innerhalb der intakten Korrektur. Fällt der Index per Stundenschlusskurs gar unter 24.995 Punkte, droht ein Verkaufssignal, was in einem ersten Schritt ein Abdriften auf 24.900 Punkte nach sich ziehen könnte. Dort wäre auch ein Gap im Chart zu schließen.

Geht es noch tiefer, richtet sich der Blick der Käufer vor allen Dingen auf die Unterstützung bei 24.700 Punkten. Sollte auch diese brechen, wären erhebliche Anschlussverkäufe zu erwarten. Auf der Oberseite müsste der Index Kurse über 25.300 Punkten erreichen, damit der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch wie auch der kurzfristige Abwärtstrend seit dem Montagshoch überschritten sind. Erneut wären dann 25.430 Punkte erreichbar. Erst darüber lässt sich Potenzial auf 25.800 Punkte ableiten.

Dow Jones Industrial Average Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2018 - 14.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 14.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

