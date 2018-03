Stuhr (ots) -



Deutschland, deine Heizungskeller. Fortschritt sieht anders aus. Denn was viele hierzulande dort sehen, hat seine beste Zeit hinter sich. Kein Wunder, liegt das Durchschnittsalter von Heizungen doch bei rund 18 Jahren. Höchste Zeit also, die alte Heizung rauszuschmeißen. Mit dem ELEMENTS-Heizungskonfigurator ist der Weg zur attraktiven Neuen einfach wie nie - von der Informationssuche im Internet bis zum professionellen Einbau vor Ort.



Wer eine neue Heizungsanlage sucht, findet unter www.elements-show.de/heizungskonfigurator Informationen rund um das Thema Wärme und energieeffiziente Heizungslösungen. Das Angebot reicht von Produkten bis zu lukrativen Fördermöglichkeiten. Nur, welche Heizungslösung ist die optimale für das jeweilige Haus? Über den Heizungskonfigurator auf der Internetseite können sich Interessenten mit wenigen Klicks und in maximal fünf Minuten eine Angebotsübersicht zu verschiedenen Anlagen anzeigen lassen. Schnell noch die Postleitzahl eingeben, schon ist alles Wichtige auf dem Schirm - übersichtlich und kompakt.



"Die digitale Welt bietet unendliche Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung. Über unseren Heizungskonfigurator bekommt der Nutzer genau das, was er braucht: Ein handliches Paket für seine individuell beste Lösung. Unverzichtbar aber ist auch der direkte Austausch mit den Profis aus dem Fachhandwerk, deren Detailplanung und fachgerechte Installation. Dieses Zusammenspiel bietet ELEMENTS bundesweit in ganz besonderer Form", sagt Bernhard Haider, der für die Umsetzung des Ausstellungskonzepts verantwortlich ist.



Entscheidet sich der Endverbraucher auf seinem Weg zur neuen Heizung für einen Vor-Ort-Termin durch einen Fachhandwerksbetrieb, kann er direkt entweder mit einer Online-Angebotsanfrage oder via telefonischem Rückruf Kontakt zum Kundencenter aufnehmen. Dieses ergänzt gemeinsam mit dem Interessenten dessen Wünsche und Anforderungen und vereinbart einen Beratungstermin mit einem Fachhandwerker aus seiner Region. Das ist möglich, weil ELEMENTS bundesweit mit renommierten Betrieben zusammenarbeitet.



Aus online wird jetzt offline. Bei der persönlichen Beratung durch die "Frauen und Männer vom Fach" erhält der Endverbraucher direkt ein individuelles Angebot für seine neue Heizung und alle wichtigen Informationen über potentielle Fördermöglichkeiten - für viele Endverbraucher ein gänzlich unbekanntes Terrain. Die professionelle Installation rundet schließlich den einfachsten Weg zur neuen Heizung ab.



"Unsere Partner aus dem Fachhandwerk sorgen für kompetente Beratung und den professionellen Einbau. Und der Endverbraucher kann sich auch danach auf unsere Experten verlassen, etwa wenn eine Wartung ansteht oder Weihnachten plötzlich die Heizung streikt", betont Bernhard Haider. Der nächste Winter kann kommen, die neue Heizung überzeugt und macht den Endverbraucher rundum glücklich: Sinkender Verbrauch, deutlich geringere Energiekosten, zuverlässig warme Zimmer und Profis an der Seite für sämtliche Fragen. "Alle elf Minuten verliebt sich ein Hausbesitzer in seine neue Heizung" - mit dieser Kampagne wirbt ELEMENTS für das neue Rundum-sorglos-Heizungskonzept. Bei vielen ist es Liebe auf den ersten Blick.



ELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren in deutschlandweit 230 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.



