TIBCO erweitert die globale Partnerschaft mit Mercedes-AMG PetronasMotorsport(press1) - Der Erfolg im Jahr 2017 führt zu einer erweitertenZusammenarbeit, umdie Performance noch weiter zu erhöhenMünchen, 14. März 2018 - TIBCO Software Inc [1]. [1], ein weltweitführender Anbieter von Integrations-, API-Management- und Analysesoftware,erweitert seine weltweite Partnerschaft mit Mercedes-AMG PetronasMotorsport. Mit seinen Silberpfeilen hat das Formel-1-Team im vergangenenJahr zum vierten Mal in Folge die Konstrukteurs-Weltmeisterschaftgewonnen. Auch in der laufenden Saison wird TIBCO das Werksteam mitmodernsten Lösungen ausrüsten und damit strategische Entscheidungen aufder Basis von Daten ermöglichen, die im Mercedes-AMG F1 W09 EQ Power+gewonnen werden, dem brandneuen Mercedes-Rennwagen für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2018.Der Herausforderer von 2018 ist in allen Bereichen besser als seinVorgänger und wird das schnellste Mercedes Formel-1-Auto der Geschichte.Als die fortschrittlichste Maschine, die jemals vom Unternehmen entwickeltwurde, ist der W09 das Produkt eines fortschrittlichen digitalenEntwicklungsökosystems, das mit Hilfe von TIBCO entwickelt wurde."Die Formel 1 ist eine Kombination aus Hochleistung, fortschrittlichsterTechnologie und enorm kooperativer Teamarbeit. Das ist in der Tatvergleichbar mit dem, was viele unserer Kunden für eine erfolgreichedigitale Transformation benötigen", führt Thomas Been, Chief MarketingOfficer von TIBCO, aus. "Die Digitalisierung mit seiner Datenflutverändert den Formel-1-Sport immer weiter, von Design und Zusammenarbeitüber Strategie bis hin zu Echtzeit-Entscheidungen. Für jedes Unternehmen,das sich digital transformieren und in Führung gehen will, ist das einhervorragendes Beispiel. Wir sind stolz darauf, dass wir das Team vonMercedes-AMG Petronas Motorsport mit unserer TIBCO Connected IntelligenceCloud-Plattform stärken. Diese versetzt das Team in die Lage, kritischeEntscheidungen auf Basis und mit Hilfe einzigartiger Erkenntnisse zutreffen und so alle Aspekte des operativen Ablaufs zu verbessern."Mit Hilfe der TIBCO-Technologie kann das Team auf Gigabytes an Live- undhistorischen Daten, die für strategische Entscheidungen in Echtzeit vonenormer Bedeutung sind, zugreifen und diese visualisieren. Gemeinsam mitTIBCO arbeitet Mercedes-AMG Petronas an fortschrittlichen Analysen, umErkenntnisse aus den Visualisierungen zu gewinnen, die im Werk und auchwährend des Rennens als Basis für fundierte Entscheidungen dienen können.Mit ihren Systems of Insight-Lösungen stellt die TIBCO ConnectedIntelligence Cloud-Plattform - neben einem Team von TIBCO-Data Scientists -die Grundlage für diese Analysen."Um ein Formel 1 Rennen zu gewinnen braucht man mehr als ein schnellesAuto: vielmehr müssen Mensch und Maschine zusammenarbeiten", bestätigtToto Wolff, Teamchef und Geschäftsführer von Mercedes-AMG PetronasMotorsport. "Wir treiben uns als Team ständig gegenseitig an: ganz egal obes nun die Motivation der Fahrer ist, auf der Rennstrecke zu gewinnen, dieHingabe unsere Ingenieure, um jedes mögliche Rennszenario zu testen, oderinnovative Partner wie TIBCO, die unsere Arbeit mit fortschrittlicherTechnologie auf ein neues Niveau heben. Die ausgefeilten TIBCO-Lösungenliefern unserem Team visuelle Daten zur Fahrzeugperformance, bei denensich relevante Informationen auf Anhieb von weniger relevantenunterscheiden lassen. Wir bauen die Partnerschaft mit TIBCO sehr gerne ausund werden alles daransetzen, um auch 2018 auf und neben der Rennstreckeerfolgreich zu sein."Über Mercedes-AMG Petronas MotorsportMercedes-AMG Petronas Motorsport ist das werkseigene Formel-1-Team vonMercedes-Benz, das an der Spitze des Motorsports steht - der FIA FormelOne Weltmeisterschaft. Die Formel 1 ist wie nichts anderes imsportlichen Bereich. Es ist eine anspruchsvolle technische und menschlicheHerausforderung, die modernste Technologien und Innovationen, einleistungsstarkes Management und eine erstklassige Teamarbeit miteinanderverbindet. Im Rahmen eines strapaziösen Kalenders, der von März bisNovember 21 Länder in ebenso vielen Grand-Prix-Events umfasst, kämpfen dieTeams um den Titel des Weltmeisters. Bei Mercedes-AMG Petronas Motorsportarbeitet ein Team von fast 1.500 leidenschaftlichen und entschlossenenMitarbeitern an zwei Technologie-Campussen von Weltklasse, die Autos undHybridantriebe entwerfen, entwickeln, herstellen und fahren, die von demvierfachen Weltmeister Lewis Hamilton und seinem Teamkollegen ValtteriBottas gefahren werden. Mit dem Gewinn der Konstrukteurs- und Fahrer-Weltmeisterschaften 2014, 2015, 2016 und 2017 hat das Team einen neuenMaßstab für den F1-Erfolg in der aktuellen Hybrid-Ära des Sports gesetzt.In diesen vier Meisterschaftssaisonen hat das Team 63 Siege, 122Podiumsplätze, 71 Pole-Positions, 43 schnellste Runden und 35 Doppelsiegeaus 79 Starts erzielt.http://www.MercedesAMGF1.comInformationen über TIBCOAls Motor des digitalen Wandels unterstützt TIBCO mit der TIBCO ConnectedIntelligence Cloud den Ablauf von Entscheidungsprozessen und machtUnternehmen agiler und smarter. Von APIs und Systemen bis hin zuEndgeräten und Anwendern verbinden wir alles mit allem, erfassen Daten inEchtzeit und steigern die Intelligenz Ihres Unternehmens durch wertvolleAnalyse-Erkenntnisse. Rund um den Globus verlassen sich Tausende vonKunden auf TIBCO, um attraktive Erfahrungen bereitzustellen, operativeProzesse effizienter zu gestalten und ihre Innovationskraft zu steigern.Ausführliche Informationen zur smarten Art der Digitalisierung erfahrenSie unter http://www.tibco.com/.###TIBCO, Flogo, Mashery, Mashling, Statistica und das TIBCO Logo sindHandelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von TIBCO Software Inc.und/oder ihrer Tochterunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen und -marken, die in diesemDokument genannt werden, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werdennur zum Zweck der Warenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhSusanne Leisten/ Tobias JostEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. 