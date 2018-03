Der heutige Trading-Tipp des Tages ist ASML. Ein Analystenkommentar gibt der Aktie Auftrieb. Exane BNP hat das Kursziel für die Aktie auf 210 Euro angehoben. Was für den Wert spricht und warum ihn Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR heute ausgewählt hat, erfahren Sie in diesem Video... Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.