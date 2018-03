Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Frankfurt am Main (pta020/14.03.2018/15:55) - Das Aufsichtsratsmitglied der Panamax AG, Herr JIANG Guojian, hat sein Mandat mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der Vorstand der Panamax AG wird beim zuständigen Amtsgericht den Antrag auf Bestellung eines neuen Aufsichtsratsmitglieds gemäß § 104 AktG stellen.



Panamax AG John Liu Sebastian-Kneipp-Straße 41 60439 Frankfurt am Main Deutschland E-Mail: info@panamax-ag.com Mobil: +49 (0) 179 5378 396 Tel. 1: +49 (0) 69 5050 64122 Fax: +49 (0) 69 5050 64124



Aussender: Panamax Aktiengesellschaft



ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



