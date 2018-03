Unterföhring (ots) -



- Jury lobt die Serie als "bahnbrechende Serie", "großes Rauschkino" und zugleich "präzises gesellschaftliches Panorama" - Offizielle Vergabe des 54. Grimme-Preis am 13. April in Marl - Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern eine Serie geschaffen zu haben, die sowohl Zuschauer als auch Kritiker begeistert. Wir nehmen diesen Erfolg als Ansporn für weitere eigenproduzierte Serien."



Unterföhring, 14. März 2018 - Nach bereits vier Auszeichnungen beim Deutschen Fernsehpreis erhält die Gemeinschaftsproduktion von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film "Babylon Berlin" nun auch den renommierten Grimme-Preis in der Kategorie "Fiktion". Als "bahnbrechende Serie, "Großes Rauschkino" und zugleich "präzises gesellschaftliches Panorama" lobte die Jury die historische Krimi-Serie. Die offizielle Vergabe der 54. Grimme-Preise findet am 13. April in Marl statt.



Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "'Babylon Berlin' setzt einen völlig neuen Maßstab: Es ist das erste Mal, dass sich ein deutsches TV-Serienprojekt auf Augenhöhe mit internationalen Standards befindet. Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern eine Serie geschaffen zu haben, die sowohl Zuschauer als auch Kritiker begeistert. Wir nehmen diesen Erfolg als Ansporn für weitere eigenproduzierte Serien wie 'Der Grenzgänger', 'Acht Tage', 'Der Pass' und 'Das Boot'."



"Babylon Berlin" hat ein Millionenpublikum auf Sky gefesselt. Über drei Millionen Zuschauer im TV und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zog die Serie in ihren Bann. Mit rund 570.000 Zuschauern (linear und nichtlinear) durchschnittlich pro Episode war "Babylon Berlin" die zweitstärkste Serie auf einem Sky Sender - nur die 7. Staffel von "Game of Thrones" war reichweitenstärker. Die Serie wurde dabei zu 44 Prozent über die nichtlinearen Plattformen Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abgerufen. Noch bis Anfang Oktober ist "Babylon Berlin" auf Sky abrufbar.



Über den Grimme-Preis: Mit einem Grimme-Preis werden Fernsehsendungen und -leistungen ausgezeichnet, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind. Leitziel der im Grimme-Preis institutionalisierten Fernsehkritik ist eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Fernsehen, das als zentrales und bedeutsames Medium mit vielfachen gesellschaftlichen Bezügen und Wirkungen verstanden wird. In diese kritische Auseinandersetzung sind alle Themen und Formen des Fernsehens einbezogen.



Über Sky Deutschland: Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Dez. 2017).



