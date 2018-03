Mega Coup für das MusikfestiWels - Wels bringt die jungen SUPERSTARS auf den Kaiser-Josef-Platz!



Wels (ots) - Der Erfolg des MusikfestiWels des letzten Jahres machte es möglich, dass neben Smokie und Hoamspü am Samstag, den 14. Juli, jetzt auch die absoluten "Rising Stars" für Freitag, 13. Juli zugesagt haben. Eine Sensation, die es auch in Deutschland noch nicht gab. MIKE SINGER und VANESSA MAI performen an einem Abend auf der Hauptbühne des MusikfestiWels am Welser Kaiser-Josef-Platz! Der Kartenvorverkauf für Freitag startet ab sofort auf Ö-Ticket. Das Gelände am KJ bietet Platz für max. 5.000 Besucher und die Tickets kosten ? 35,-. Bei allen anderen Bühnen und auch am Samstag ist am KJ der Eintritt wieder frei.



2 Tage, 3 Bühnen, 20 Acts, 25.000 Besucher bei den Konzerten und eine Gesamtfrequenz in der Fußgängerzone von über 81.000 Kontakten sind die Erfolgskennzahlen des MusikfestiWels 2017, die es 2018 zu toppen gilt. Am 13. und 14. Juli wird das MusikfestiWels auf mindestens 3 Bühnen und neuen Spielstätten stattfinden.



MIKE SINGER



Mit 13 Jahren startete er seine Musikkarriere, mit 16 hatte er einen Major-Plattendeal bei Warner Music in der Tasche, sein Debutalbum "KARMA" stieg direkt auf Platz 1 in die Deutschen Albumcharts ein. Die Rede ist von Mike Singer: Sobald sein Name erklingt, schmelzen Mädchenherzen hierzulande dahin. Unfassbar, was erst passiert, wenn Mike Singer live und in Farbe auf seine Fanbase in Österreich trifft! 2017 ging Mike mit seinem Album zwei Mal auf Tour in Deutschland. Ausverkaufte Häuser, Ohnmachtsanfälle, Tränenausbrüche und Kreisch-Alarm waren an der Tagesordnung. Mike spielte 2017 als Headliner sein bisher größtes Festival vor 200.000 Fans. Im Sommer dieses Jahres folgt als Sensation sein erstes Open-Air-Festival in Wels.



Mike Singer hat sich in den vergangenen vier Jahren mit seiner Musik eine derart große und weiter dynamisch wachsende Fanbase geschaffen, dass er heute mit 1,4 Millionen Followers auf [Instagram] (https://de.wikipedia.org/wiki/Instagram), mehr als 350.000 [Facebook] (https://de.wikipedia.org/wiki/Facebook)-Fans und über 600.000 [YouTube] (https://de.wikipedia.org/wiki/YouTube)-Abonnenten zu den einflussreichsten und reichweitenstärksten Social Media Influencern Deutschlands zählt.



VANESSA MAI



Noch nie war Vanessa Mai ihren österreichischen Fans so nahe. Die jüngste Schlagersängerin seit 35 Jahren hat sich an die Spitze der offiziellen Deutschen Album-Charts gesungen. Mit einem spektakulären Sprung von 0 auf Platz 1 eroberte VANESSA MAI aktuell mit ihrem jüngsten Album Regenbogen die offiziellen deutschen und österreichischen Charts. Ein historischer Erfolg. Denn zuletzt schaffte Nicole 1982 (!) nach ihrem Eurovision Song Contest-Sieg den ersten Album-Platz in den Hitlisten. Bereits 2015 stieg VANESSA MAI in den Top 10 der Album-Charts ein, das Jahr darauf kam sie mit ihrem zweiten Soloalbum in den Offizielle Deutsche Charts auf Platz 4. Gold und Platin in mehreren europäischen Ländern und eine ECHO-Auszeichnung unterstrichen die steile Karriere von VANESSA MAI. Jetzt gelang ihr mit Regenbogen ein weiterer Meilenstein. Mit dem neuen Album im Gepäck tourt sie durch die großen Hallen Deutschlands und feiert in Wels ihr Österreich Debüt!



Wels ist wieder Konzertstadt!



Die Wels Marketing & Touristik GmbH veranstaltet auch wieder heuer das MusikfestiWels 2018. Der Wunsch von Bürgermeister Dr. Andreas Rabl ist ganz klar: "Wels soll wieder zur Konzertstadt werden". Am 13. und 14. Juli geht dieser Wunsch auf jeden Fall schon einmal in Erfüllung. Die Planungen für 2019 laufen bereits, denn mit dem Messeareal sollen durch internationale Acts bis zu 25.000 Besucher nach Wels gelockt werden. Die Ausschreibung an Sponsoren für das MusikfestiWels ist im Gange - verschiedene Möglichkeiten für Unternehmen sind noch vorhanden, um sich im Rahmen dieses einzigartigen Events präsentieren zu können.



MusikfestiWels 13 & 14. Juli Ticketpreis für Freitag: ? 35,- , Fanticket ? 45 (Front of the stage) Datum: 13.7.2018, 18:30 - 23:00 Uhr Ort: Kaiser-Josef-Platz Wels



