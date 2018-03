London (ots/PRNewswire) -



Heute gab Conduent Incorporated (https://www.conduent.com/) (NYSE: CNDT) bekannt, dass die VR Group (http://www.vrgroup.fi/fi/vrgroup/), die Betreiber von Finnlands Bahnnetzwerk, den Expert-6000-Ticket-Automaten von Conduent ausgewählt haben, um ihre Fahrkarteninfrastruktur aufzurüsten. Der neue Fahrkartenverkaufsautomat wird das Endbenutzer-Erlebnis verbessern und dazu beitragen, das Bahnnetz zu einer bevorzugteren Option zu machen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/651406/Conduent_Expert_60 00_Ticket_Vending_Machines.jpg )



"Der Conduent-Expert-6000-Ticket-Automat erfüllt unsere Anforderungen an eine hochqualitative Technologie, die so konfiguriert werden kann, dass sie unseren speziellen Anforderungen gerecht wird", sagte Pia Luukkonen, Procurement Manager, VR Group.



Zu den wichtigsten Funktionen des Expert 6000 von Conduent gehören:



- Ein 27-Zoll LCD-ProCap-Touchscreen-Display mit Unterstützung von Multi-Touch und Gestik. Ein von hinten beleuchteter Bereich bietet Raum für Werbung von Ticketverkäufen oder anderen Produkten. - Ein um 8-Grad geneigter Display mit höhenverstellbarer Verkaufsanwendung, die ein exzellentes Benutzererlebnis bietet und die strengsten Normen zur Barrierefreiheit erfüllt. - 7 mm kratzfestes Sicherheitsglas, um das Display vor Beschädigung und Vandalismus zu schützen.



"Transportbetreiber wie die VR Group stehen ständig vor der Herausforderung, mehr mit weniger zu leisten", sagte Jean-Charles Zaia, Vice President und Portfolio Leader, Public Transport, Conduent. "Der äußerst konfigurierbare Expert-6000-Ticketautomat von Conduent ist so konzipiert, dass er Geld einsparen hilft und gleichzeitig das Endbenutzererlebnis verbessert".



Die Installation der neuen Conduent-Ticket-Automaten wird Anfang des Jahres 2018 beginnen und nach Abschluss werden 130 Automaten über das ganze VR-Netzwerk installiert sein.



Conduent bietet eine Reihe von Ticketverkaufsautomaten, angefangen von modernen Automaten, die alle Zahlungsmöglichkeiten unterstützen bis hin zu kostengünstigen Automaten, um den unterschiedlichen Anforderungen von Transportbetreibern und Behörden gerecht zu werden.



Conduent ist ein führender Anbieter von öffentlichen Transport- und Mobilitäts- (https://www.conduent.com/solution/transportation-sol utions/transit-apps/)Lösungen - einschließlich elektronischer Mauterhebung (https://www.conduent.com/solution/transportation-soluti ons/electronic-toll-collection/), Parkmanagement (https://www.conduen t.com/solution/transportation-solutions/parking-management-systems/), moderner Transit- (https://www.conduent.com/solution/transportation-s olutions/public-transportation-management/) und Sicherheits- (https:/ /www.conduent.com/solution/transportation-solutions/road-safety/)Syst eme, die automatische, Analytik-basierte und personalisierte Dienstleistungen für Regierungsbehörden und ihre Mitglieder bieten. Das Unternehmen hilft Transportkunden seit mehr als 40 Jahren und in mehr als 27 Ländern.



Über Conduent



Conduent (NYSE: CNDT) ist der weltweit größte Anbieter von diversifizierten Unternehmensdiensten mit führenden Kapazitäten auf dem Gebiet von Transaktionsverarbeitung, Automation und Analytik. Die weltweite Belegschaft des Unternehmens unterstützt den großen und vielfältigen Kundenstamm dabei, den Menschen, denen sie dienen, Qualitätsdienstleistungen zu bieten. Zu diesen zählen 76 aus den Fortune-100-Unternehmen sowie 500 staatliche Einrichtungen.



Conduents differenzierte Angebote berühren das Leben von Millionen Menschen jeden Tag, einschließlich zwei Dritteln aller versicherten Patienten in den USA und fast neun Millionen, die täglich durch Mautsysteme reisen. Ob es sich um digitale Zahlungen, Schadenbearbeitungen, Leistungsverwaltung, automatische Mautzahlungen, Kundendienst oder Distributed Learning (verteiltes Lernen) handelt, Conduent leitet und modernisiert diese Interaktionen, um Wert sowohl für seine Kunden als auch für deren Mitglieder zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.conduent.com.



Anmerkung: Um RSS-News-Feeds zu erhalten, besuchen Sie http://www.news.conduent.com. Offene Kommentare, Industrieperspektiven und Meinungen finden Sie unter http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent oder http://www.facebook.com/Conduent.



Conduent ist ein Markenzeichen der Conduent Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.



OTS: Conduent newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129916 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129916.rss2



Pressekontakt: Robert Corbishley Conduent +44(0)7703-516569 robert.corbishley@conduent.com



Investorkontakt: Alan Katz Conduent +1-973-526-7173 alan.katz@conduent.com