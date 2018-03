Beide Unternehmen melden heute den Abschluss eines Vertrages zur Geschäftszusammenlegung. First Cobalt wird alle ausstehenden Aktien von US Cobalt erwerben.



Gemäß Vertrag wird First Cobalt 1,5 eigene Aktien für jede zu erwerbende US Cobalt Aktie ausgeben. Dieses Tauschverhältnis entspricht einem Aufgeld von 61,8% auf US Cobalts Schlusskurs vom 13. März 2018.



Die gesamte Transaktion wird mit ca. 149,9 $ auf voll verwässerter Basis bewertet.



Nach Abschluss halten die derzeitigen Aktionäre von First Cobalt 62,5% und von US Cobalt 37,5% am neuen Unternehmen. Die Unternehmensführungen beider Unternehmen sprechen sich für die Transaktion aus.



Die Übernahme bedarf der Zustimmung der Aktionäre von US Cobalt, die auf einer Sonder-Hauptversammlung im Mai 2018 eingeholt werden soll.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de