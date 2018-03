Anfang des Monats schloss Mastercard (WKN:A0F602) die Übernahme von Oltio, einem Startup-Unternehmen für mobile Zahlungen, für einen nicht bekannt gegebenen Betrag ab. Oltio ist seit 2014 Partner von Mastercard und ermöglicht die Authentifizierung auf der MasterPass-Plattform in Südafrika. Diese Technologie erlaubt es den Nutzern heute, ihre MasterPass-Käufe von einem mobilen Gerät aus mit der Bank-PIN zu authentifizieren. Das südafrikanische Unternehmen Oltio ist auf Sicherheits- und Authentifizierungslösungen für mobile Zahlungen spezialisiert.



Der Präsident von Mastercard Südafrika, Mark Elliott, sagte in einer Pressemitteilung: "Zu viele Verbraucher und Händler in der MEA-Region stecken in einer Geldwirtschaft fest, die für sie nicht funktioniert ....

