Einen Monat nach dem Massaker in Florida sind in den in den USA mehr als 3000 Schulstreiks organisiert - auch gegen die Waffenlobby NRA.

Einen Monat nach dem Schulmassaker in Florida haben am Mittwoch Tausende von Schülern in den USA ihre Schulen verlassen und für strengere Waffengesetze demonstriert. Mehr als 3000 Schulstreiks waren in den USA und darüber hinaus geplant, organisiert von Empower, der Jugendorganisation von Women's March, die 2017 zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump eine Massendemonstration in Washington auf die Beine gestellt hatte.

Auch in Parkland im US-Staat Florida, wo ein Angreifer mit einem Sturmgewehr am 14. Februar 17 Menschen erschoss, verließen Schüler den Unterricht. Einer von ihnen, David Hogg, übertrug den Protestmarsch auf seinem Youtube-Kanal. "Alle diese Leute hätten an diesem Tag sterben können", kommentierte ...

