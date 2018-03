Mit dem Börsengang der Firmentochter will Siemens die eigene Marktposition stärken. Doch der Ausgabepreis der Aktien bleibt hinter den Erwartungen des Konzerns zurück.

Enttäuschung für Siemens-Chef Joe Kaeser: Die wichtigen Investoren beißen beim Börsengang der Medizintechnik-Tochter Healthineers nicht recht an. Die begleitenden Investmentbanken teilten großen Anlegern am Mittwoch mit, die Papiere würden zwischen 27,50 und 28,50 Euro ausgegeben. Der Preis liegt damit in der unteren Hälfte der Spanne, die von 26 bis 31 Euro reicht. Kaeser hatte auf einen Börsenwert von bis zu 35 Milliarden Euro für die Erlanger Tochter gehofft, Anleger sehen sie offenbar eher bei 27,5 bis 28,5 Milliarden Euro - 20 Prozent weniger.

Siemens kann nach der Mitteilung an die Investoren mit einem Emissionserlös von 4,13 bis 4,28 Milliarden Euro rechnen. Der Münchner Industriekonzern gibt 15 Prozent an der Tochter ab. Der Erlös war dabei aber zweitrangig. Primär ging es Siemens darum, dass Healthineers sein künftiges Wachstum selbst finanzieren und so eine aktive Rolle in der Konsolidierung der Branche spielen kann. Dazu sollen die Aktien als Akquisitionswährung zum Kauf ...

