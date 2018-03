Zürich (ots) - Der Gründer der Optikerkette Visilab, Daniel Mori,

steigt in ein neues Geschäft ein. Er geht eine Kooperation mit dem

belgischen Online-Pharma-Anbieter Newpharma ein. «Wir haben eine

Langzeitvereinbarung getroffen», bestätigt Newpharma-Chef Jérôme

Gobbesso die Zusammenarbeit gegenüber der «Handelszeitung». Für

Newpharma ist das der Markteinstieg in der Schweiz.



In einem ersten Schritt werden pharmanahe Produkte schweizweit

über das Internet angeboten. In einem nächsten Schritt sollen

rezeptfreie Medikamente in der Schweiz sowohl landesweit online als

auch in Apotheken in der Romandie verkauft werden. Bis dahin muss

Mori aber noch auf die Zulassung durch Swissmedic warten. «Der

Genehmigungsprozess ist aufwendig und langwierig», sagt Mori.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90