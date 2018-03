Nach dem Amoklauf in Florida dreht sich die Stimmung in den USA gegen die Waffenkonzerne. Die Traditionsfirma Remington steht vor dem Aus.

Der traditionsreiche Waffenhersteller Remington hat seinen Antrag auf Gläubigerschutz von Mittwoch auf Sonntag verschoben. Für das Image des Hauses war das eine kluge Entscheidung. Sonst wäre der Antrag auf den Tag eines landesweiten Massenprotests für mehr Waffenkontrolle gefallen.

An diesem Mittwochvormittag wollen in den ganzen USA Lehrpersonal und Schüler die Klassenräume verlassen, um ein Zeichen für schärfere Gesetze zu setzen. An solch einem Tag will man als Hersteller der Waffen nicht in den Schlagzeilen stehen.

Einen Monat ist es her, dass in Florida ein Amokläufer 17 Menschen tötete. Dafür verwendete er eine AR-15 - ein Sturmgewehr der Remington-Tochter Bushmaster. Seitdem ebben die Proteste gegen die Hersteller ...

