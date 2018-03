NEW YORK (Dow Jones)--Der Unterhaltungskonzern Walt Disney stellt sein Geschäft neu auf und organisiert dieses künftig in vier Sparten. Damit soll das eigene Wachstum beschleunigt werden, begründete das Unternehmen den Schritt. Ein Segment soll künftig für die direkten Endkundenbeziehungen verantwortlich sein. In einer zweiten Sparte sind unter anderem die Vergnügungsparks gebündelt. Zudem gibt es ab sofort Sparten für das Mediennetzwerk und für die Filmstudios.

Kevin Mayer, derzeit Chefstratege, soll der Sparte für die Endkundenbeziehungen vorstehen. Hier sind auch die internationalen Aktivitäten und das im Aufbau befindliche Streaming-Geschäft angesiedelt. Disney will ab dem kommenden Geschäftsjahr 2018/19 in der neuen Konzernstruktur berichten.

