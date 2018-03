FMW-Redaktion

Die türkische Lira hat wie von uns mehrmals angesprochen jetzt ihr seit November 2017 angekratztes Allzeittief-Niveau von 4,72 Lira für einen Euro durchbrochen. Die türkische Lira wertet also gegen den Euro weiter ab, und jetzt muss man bereits 4,80 Lira für einen Euro zahlen. Charttechnisch ist der Weg frei für eine weitere Lira-Abwertung, und für einen weiter steigenden Euro vs Lira, und wohl auch für einen weiter steigenden US-Dollar vs Lira.

Erst am Montag hatten wir über die extrem schwachen Außenhandelsdaten der Türkei berichtet. Sie mögen zusammen mit der Herabstufung der Türkei durch Moodys vor genau einer Woche nun die Charttechniker unterstützt haben, die wohl schon auf den nächsten Schub gegen die Lira spekuliert hatten. Nun ist es vollzogen, und der Weg für eine weitere Lira-Abwertung ist charttechnisch total frei (das ist natürlich keine Garantie für einen steigenden EURTRY).

Euro vs Türkische Lira seit August 2017.

