ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Verluste hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Mittwoch verbucht. Zwischenzeitliche Gewinne schmolzen im Sog der erneut schwachen Wall Street ab. Über lange Zeit lag der SMI im Plus und erholte sich damit von den Vortagesverlusten. Am Dienstag hatten ein starker Franken und der Wechsel im US-Außenministerium die Stimmung verdorben. Teilnehmer sagten nun, dass die belastenden Faktoren der jüngsten Zeit längst nicht ausgeräumt seien, so der drohende Handelskrieg mit den USA und die Furcht vor einem steigenden Zinsniveau. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.869 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 38,33 (zuvor: 42,03) Millionen Aktien.

Swatch hat ihre Bilanzpressekonferenz abgehalten, wobei sich Unternehmenschef Nick Hayek zuversichtlich zum laufenden Jahr geäußert hat. Die Analysten von Berenberg zeigten sich beeindruckt von den Wachstumserwartungen des Uhrenherstellers. Das reichte den Anlegern aber offensichtlich nicht, sie schickten die Aktie 2,4 Prozent nach unten. Die Aktie des Wettbewerbers Richemont fiel um 1,1 Prozent. Schwach schnitten auch Givaudan mit einem Minus von 2,7 Prozent ab.

Am oberen Ende der Kursliste standen dagegen Adecco, die um 0,8 Prozent vorrückten. Die drei Indexschwergewichte federten die Verluste am Gesamtmarkt etwas ab. Nestle, Novartis und Roche tendierten gut behauptet.

March 14, 2018

