Zürich (ots) - Markus Hongler, Chef der Mobiliar, ist zufrieden

mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr. «2017 war bei den Finanzanlagen

ein gutes und auf der Schadenseite ein durchschnittliches Jahr», sagt

Hongler im Interview mit der «Handelszeitung». Auch das Ziel, 10

Prozent des Ertrags im digitalen Geschäft zu erwirtschaften, habe die

Mobiliar erreicht.



Im Bereich der Industrieversicherung kooperiert die Mobiliar in

Asien und Amerika mit dem Assekuranzkonzern XL Catlin, der nun von

der Mobiliar-Konkurrentin Allianz für 15,3 Milliarden Dollar

übernommen werden soll. Man habe die Meldung zur Kenntnis genommen,

sagt Hongler: «Welche Auswirkungen der Verkauf auf die Zusammenarbeit

hat, ist offen. Wir wollen unsere Kunden auf jeden Fall weiterhin ins

Ausland begleiten.»



Intern setzt der Mobiliar-Chef auf mehr Flexibilität, sowohl in

der Arbeit wie auch am Arbeitsplatz. «Jeder Mitarbeiter soll mit

fünfzig noch einmal etwas Neues versuchen - und sei es nur ein

Projekt, bei dem er neues Wissen erarbeiten kann», sagt Hongler, der

schon lange keinen fixen Arbeitsplatz mehr hat. «Ich war bei den

Ersten, die das vollzogen haben. Ich habe schon lange kein Büro mehr.

Die ersten 700 Leute arbeiten bereits nach diesem Modell, vor kurzem

kamen in Nyon weitere 400 Arbeitsplätze dazu.» Ende 2019 werde das

überall so sein. Man könne Flexibilität einfordern, wenn man ein

attraktives Umfeld schaffe und ein Vorbild lebe, so der

Mobiliar-Chef.



