Tagesausblick für 15.3.: Adidas hält DAX im Plus. Lufthansa und K+S im Fokus!

Die Wiederwahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin konnte die hiesigen Aktienmärkte kaum besänftigen. Vielmehr drückten erneut Ängste vor einem Handelskrieg die Kurse mehrheitlich nach unten. Der DAX kann sich einzig durch die starke Performance von Adidas im Plus halten. Die Unsicherheit spiegelte sich auch an den Anleihenmärkten wider. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen erstmals seit Ende Januar unter 0,6 Prozent. Die Rendite der US-Papiere distanzierte sich ebenfalls von den jüngsten Höchstständen.

Am Rohstoffmarkt herrscht derweil Stillstand. Sowohl der Ölpreis als auch die Notierungen der Edelmetalle wie Gold und Silber pendeln in einer engen Range.

Morgen stehen unter anderem die Deutsche Lufthansa und Siemens im Fokus. Zudem werden wichtige US-Wirtschaftsdaten erwartet.

Unternehmen im Fokus

Ein optimistischer Ausblick sowie ein Aktienrückkaufprogramm halfen der Aktie von Adidas heute ordentlich auf die Sprünge. Axel Springer gab nach negative Analystenkommentare deutlich nach. Deutz meldete zwar ein deutliches Plus beim Konzerngewinn und beim Umsatz. Dennoch kam die Aktie heute kräftig unter Druck und nimmt Kurs auf das Jahrestief. Die Hochtief-Mutter ACS und Atlantis bieten gemeinsam für Abertis. Das stimulierte die Aktie von Hochtief. Rocket Internet profitierte von einer positiven Analystenstudie. SGL Carbon hat den Umbau abgeschlossen und meldete für 2017 ein Plus beim Umsatz und die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Twitter steigt auf den höchsten Stand seit 2 1/2 Jahren.

Morgen werden unter anderem Adobe, Deutsche Lufthansa, Gerry Weber, K+S, Lanxess, Münchener Rück., Patrizia Immobilien und Rational Zahlen zum zurückliegenden Geschäftsjahr melden und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Zudem endet morgen die Zeichnungsfrist für Siemens Healthineers. Der Maximalpreis wird dabei möglicherweise verfehlt. Der europäische Automobilverband ACEA gibt Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Europa bekannt.

Wichtige Termine

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. März

USA - Industrieindex Philly Fed, März

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.300/12.400/12.470 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/11.080/12.140/12.090/12.200 Punkte

Der DAX pendelte heute zwischen 12.200 und 12.320 Punkte und schloss am unteren Rand der Range. Damit wurde die 61,8%-Retracementlinie bestätigt und es besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.300 und im weiteren Verlauf bis 12.400 Punkte. Kippt der Index hingegen unter 12.200 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.060 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.02.2018 - 14.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.03.2012 - 14.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

