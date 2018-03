Zürich (ots) - Die Kontroverse um den US-Fahrdienst Uber erreicht

die Politik. Aus den Reihen der Freisinnigen kommt der Ruf, die

Grenze zwischen Lohnarbeit und Selbstständigkeit aufzuweichen. So

macht sich FDP-Nationalrat Philippe Nantermod für die Schaffung eines

neuen Arbeitsstatus stark, jenes des «selbstständigen Angestellten».

Dieser soll auf Plattformbeschäftigte wie Uber-Fahrer zugeschnitten

sein und einen pauschalen Sozialversicherungsschutz bieten. «Die

heutige Einstufung in die Kategorien 'selbstständig' und 'angestellt'

greift zu kurz», kritisiert Nantermod in der aktuellen Ausgabe der

«Handelszeitung». Das raube den Betroffenen Flexibilität und schaffe

Rechtsunsicherheit.



Im Bundesrat stösst der Ansatz auf Anklang. Die Regierung zeigt

sich gewillt, die Einführung des Status des «selbstständigen

Angestellten» zu prüfen. Zugleich hat sie vor kurzem einem Projekt

grünes Licht gegeben, das abklären soll, ob im Zuge der

Digitalisierung eine Flexibilisierung des Sozialrechts nötig ist. Die

Gewerkschaften gehen derweil bereits auf die Barrikaden. «Mit der

Schaffung eines dritten Status will man den heutigen

Sozialversicherungsschutz für Angestellte verwässern», kritisiert

SP-Nationalrat Corrado Pardini. Der Fall Uber zeige, dass

Plattformbeschäftigte als Angestellte einzustufen seien - und nicht

als Selbstständige, wie auch die Suva festgestellt habe.



