Zürich (ots) - Die SBB lancieren ein neues Umbauprojekt. Kader und

Sozialpartner sind bereits informiert, wie Recherchen der

«Handelszeitung» zeigen. Gewerkschafter befürchten einen weiteren

Abbau beim Personal. SBB-Sprecher Reto Schärli sagt: «Ein

Stellenabbau ist nicht das Ziel.»



Das neue Reorganisationsprojekt heisst «SBBagil2020». Es folgt auf

das Sparprogramm «Railfit 20/30», das im September 2016 lanciert

wurde und die Konzernrechnung um gesamthaft 1,2 Milliarden Franken

entlasten soll. Seinerzeit seien «strukturelle und organisatorische

Veränderungen» jedoch «bewusst» zurückgestellt worden, wie Schärli

sagt. «Mit SBBagil2020 sollen nun diese organisatorischen,

prozessualen und strukturellen Herausforderungen angegangen werden.»



Bruno Zeller vom Personalverband Transfair spricht davon, dass es

sich beim neuen Umbauprojekt um den «Turbolader» unter den

«Optimierungsmassnahmen» beim Bundesbetrieb handle. Er stört sich

daran, dass die SBB eine weitere Baustelle aufmachen. «Bevor sich

Änderungen und Reorganisationen bewähren können, werden neue

Effizienzmassnahmen getroffen», sagt der Gewerkschafter.



Auch Manuel Avallone von der Gewerkschaft des Verkehrspersonals

SEV bemängelt den Zeitpunkt der erneuten Reorganisation. «In der

Regel gibt es Konsolidierungsphasen nach einer Reorganisation», sagt

er. An diesen Phasen werde nun auch gespart, was zu Unsicherheit und

Instabilität innerhalb der SBB führe.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90