Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) informiert seine Aktionäre, Kunden und Mitarbeitenden

heute über die Veröffentlichung des Jahresberichtes 2017. Dieser

Bericht wird in Form eines interaktiven Aktionärsbriefes von

President und Chief Executive Officer Mark A. McCollum präsentiert.



Die interaktive Multikanal-Pressemitteilung finden Sie hier: https

://www.multivu.com/players/English/7941153-weatherford-2017-annual-re

port/



Highlights des Berichts und wichtige Links:



- Weatherford Jahresbericht 2017

(https://annualreport17.weatherford.com/) - Ein Überblick über die

im Jahr 2017 erreichten Meilensteine und wie diese die

Voraussetzungen für nachhaltige Wertgenerierung in den kommenden

Jahren schaffen

- Strategische Maßnahmen

(https://annualreport17.weatherford.com/chapter2) - Eine Zeitachse

mit wichtigen Maßnahmen, die sich aus dem strengen Fokus auf die

Planung und Ablieferung belastbarer Resultate ergeben

- Unser Kundenfokus

(https://annualreport17.weatherford.com/chapter3) - Eine

Bestätigung der Verpflichtung des Unternehmens zu Innovation,

fehlerloser Umsetzung und Lösung von Problemen gemeinsam mit seinen

Kunden

- Kulturelle Verwandlung

(https://annualreport17.weatherford.com/chapter4) - Eine

Zusammenfassung des erneuerten Sendungsbewusstseins des

Unternehmens und seines Engagements für eine positive Wirkung auf

die Menschen und Orte, die davon betroffen sind

- Der Weg zu Ertragskraft

(https://annualreport17.weatherford.com/chapter5)und ein Ausblick

auf die Zukunft (https://annualreport17.weatherford.com/chapter6)

- Ein klarer Fahrplan für ein stärkeres Unternehmen mit weniger

Schulden, einer verbesserten Bilanz und wiederhergestellter

finanzieller Flexibilität

- Die Menschen, die uns Vorwärtsbewegen

(https://annualreport17.weatherford.com/chapter7) - Ein Gruß an

die Mitarbeitenden des Unternehmens in der gesamten Organisation



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

beschäftigt ca. 29.200 Mitarbeitende und ist in mehr als 90 Ländern

tätig. Es verfügt weltweit über ein Netzwerk mit ca. 800 Standorten,

darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und

Ausbildungseinrichtungen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.weatherford.com und Sie können sich mit Weatherford auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/weatherford), Facebook

(https://www.facebook.com/WeatherfordCorp), Twitter

(https://twitter.com/weatherfordcorp) und YouTube

(https://www.youtube.com/user/weatherfordcorp) verbinden.



Kontakte: Christoph +1.713.836.4615

Bausch

Executive Vice

President und

Chief

Financial

Officer

Karen +1.713.836.7430

David-Green

Vice

President-

Investor

Relations,

Marketing and

Communications



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internat

ional_logo.jpg



Originaltext: Weatherford International plc

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100056305

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100056305.rss2