FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität des Energiekonzerns RWE (Baa3) und seines Wettbewerbers Eon (Baa2) auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt. Damit werde auf die Pläne zum Verkauf der Innogy-Beteiligung und den angestrebten Tausch von Unternehmensteilen mit jenen von Eon reagiert, begründete Moody's ihren Schritt. Auch Innogy droht eine Herabstufung.

Die komplexe Transaktion verändere das Finanzprofil von RWE an vielen Stellen. Die positiven Entwicklungen würden jedoch durch die geplante Milliardenzahlung an Eon, die notwendigen Investitionen in Erneuerbare Energien und den starken Wettbewerb wieder ausgeglichen. Moody's geht davon aus, dass eine mögliche Herabstufung auf eine Stufe begrenzt bleibt.

Gleiches gilt für Eon. Auch hier sieht die Ratingagentur weitreichende Veränderungen, moniert aber, dass die Verschuldungsquote am Ende höher ausfallen werde als von Eon bislang in Aussicht gestellt. Auch für Innogy geht Moody's davon aus, dass eine mögliche Herabstufung auf einen Ratingschritt begrenzt bleiben dürfte.

March 14, 2018

