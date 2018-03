FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens ist im Konsortium mit der Per Aarsleff A/S von der Entwicklungsgesellschaft für den städtischen Nahverkehr Greater Copenhagen Light Rail I/S mit dem Bau eines Straßenbahnsystems im Großraum Kopenhagen beauftragt worden. Der Lieferumfang von Siemens umfasse neben 27 vierteiligen Avenio-Straßenbahnen die Bahnelektrifizierung, die Signal- und Kommunikationstechnik sowie die Werkstattausrüstung und Wartung und Instandhaltung über einen Zeitraum von 15 Jahren, teilte der DAX-Konzern am Mittwochabend mit. Die Gesamtprojektleitung und Systemintegration liege in den Händen von Siemens. Das Straßenbahnsystem soll 2024 in Betrieb gehen.

March 14, 2018

